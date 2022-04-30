5-6 Nisan Perşembe Cuma okul var mı? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Bayram sonrası okullar ne zaman açılacak? Bayramda okullar kaç gün tatil? Her sene bayram tatili öncesi Kabine toplantısında sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil süresine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Erdoğan'ın bayram tatilnie ilişkin bir açıklama yapmaması sonrası kafalarda bayram tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil olacak? 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü okullar açılacak mı? soru işaretleri oluştu. 202 Ramazan Bayramı tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadığı için de bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün olacak.

5-6 Nisan Perşembe Cuma okul var mı?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Bayram sonrası 5-6 Mayıs tarihleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

1 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili ve Ramazan Bayramı arifesi

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Mayıs 2022 Perşembe: Normal mesai günü

6 Mayıs 2022 Cuma: Normal mesai günü

7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili

Okullar ne zaman tatil olacak? (Karne ne zaman alınacak?

2022 yılında ikinci ara tatili 11 Nisan ve 18 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. Yaz tatiline girmeye hazarlanan milyonlarca öğrenci karnelerini 17 Haziran 2022'de alacak.