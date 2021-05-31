5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Ortaokullar haftada kaç gün okula gidecek? Kabine toplantısının hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayları paylaştı. Peki, ortaokul öğrencileri ne zaman okula gidecek?
Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili 1 Haziran itibariyle önemli adımlar atılacak. Ortaokul öğrencileri ise yüz yüze eğitime ne zaman ayın kaçında başlayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, ortaokul öğrencileri ne zaman okula gidecek?
5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayları paylaştı. Bakan Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."