5-0'lık skor sonrası stattan çıkarılmayan taraftar çok sert tepki gösterdi
Kötü futbol sonrası stattan gergin bir şekilde ayrılan sarı kırmızılı bazı taraftarlar, kapıların geç açılmasına sinirlenip çok sert tepki gösterdi.
Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından stattan gergin bir şekilde ayrılan bazı Galatasaray taraftarları, kapıların geç açılmasına sinirlenerek sert tepki gösterdi.
Maçın kötü futbol sergilenmesi nedeniyle zaten hayal kırıklığına uğrayan taraftarların bu duruma öfkelenmesi, stadyum çıkışında gergin anların yaşanmasına sebep oldu.
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