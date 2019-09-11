4’üncü kez firar eden cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde açık cezaevinden 4’üncü kez firar eden cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bir süre önce Bafra Açık Cezaevinden firar eden ve 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Deniz (24), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakalandı. Daha önceden de 3 kez firar eden cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.