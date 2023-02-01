48 köy ulaşıma kapandı

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Altınyayla ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Bu arada il merkezinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.