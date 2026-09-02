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Yaşam 47 yaşındaki adam ağır yaralandı! 16 yaşındaki çocuk üvey babasına bıçakla saldırdı
Yaşam

47 yaşındaki adam ağır yaralandı! 16 yaşındaki çocuk üvey babasına bıçakla saldırdı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E. ile üvey babası M.T. arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 47 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı...

Kayseri’de aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı üvey babası M.T.’yi bıçakla ağır yaraladı.

 

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen V.E. (16) ile üvey babası M.T. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla M.T.'ye saldırdı. M.T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli V.E. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri de evde inceleme yaptı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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