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Teknoloji 47 milyon yıllık sineğin midesinin dolup taştığı ortaya çıktı! Bir ilk
Teknoloji

47 milyon yıllık sineğin midesinin dolup taştığı ortaya çıktı! Bir ilk

Bilim insanları, Almanya'da daha önce bilinmeyen kadim bir sinek türü keşfetti. Messel Çukuru'nda ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık fosilin, kısa hortumlu sinek Hirmoneura messelense'nin yeni bir türü olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:10:00 -
47 milyon yıllık sineğin midesinin dolup taştığı ortaya çıktı! Bir ilk

Bilim insanları, Almanya'nın Frankfurt şehrinde daha önce bilinmeyen kadim bir sinek türü keşfetti. Messel Çukuru'nda ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık fosilin, kısa hortumlu sinek Hirmoneura messelense'nin yeni bir türü olduğu ifade edildi.

Independent'in haberine göre; araştırma ekibi, sineğin midesinin fosilleşmiş polenlerle dolup taştığını da tespit ederken bunun bir ilki temsil ettiğini söyledi. Zira hakemli bilim dergisi Current Biology'de yayımlanan araştırmada "Keşif, polenlerle beslenen dolaşık damarlı sineklerin ilk doğrudan kanıtı" ifadeleri kullanıldı.

Polen taşıyıcı denildiğinde akıllara arı, kuş ve kelebek geliyor. Arılardan sonra en önemli ikinci taşıyıcı olmasına rağmen sineklere nadiren değiniliyor. Ancak araştırma ekibi, bu sineğin o dönemde arılardan daha başarılı olabileceğini dahi düşünüyor.

Araştırma ekibinden Viyana Üniversitesi Botanik ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları Bölümü'nden Fridgeir Grimsson, "Keşfettiğimiz zengin polen içeriği, sineklerin 47 milyon yıl önce zaten bunlarla beslendiğine ve polenleri taşıdığına işaret ediyor. Bu hayvanların, çeşitli bitkilerin polenlerinin dağılımında önemli bir rol oynadığını gösteriyor." dedi.

Grimmson'a göre, sineğin midesindeki polenlerin ait olduğu bitkiler de bir mesaj veriyor:

Sineğin besin kaynakları arasında uzun mesafeli uçuşlar yapmaması ve birbiriyle yakından ilişkili bitkilerde polen araması muhtemel.

Sineğin karnının üzerinde uzun kıllar olduğu tespit edilse de burada polen bulunamadı. Ancak uzmanlar kılların varlığının, sineklerin bitkileri gezerken polenleri taşıyabileceğine işaret ettiğini belirtti.

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