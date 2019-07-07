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45 yaşında gitar çalmak için ŞSM’deki kursa katıldı

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan gitar kursuna katılan 45 yaşındaki Rabia Çakır, çevresindeki insanlara örnek olmak, insanların her yaşta sanatla ilgilenebileceklerini ispat etme amacını taşıdığını söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:23
45 yaşında gitar çalmak için ŞSM’deki kursa katıldı

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan gitar kursuna katılan 45 yaşındaki Rabia Çakır, çevresindeki insanlara örnek olmak, insanların her yaşta sanatla ilgilenebileceklerini ispat etme amacını taşıdığını söyledi.


Kişilerin hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sunmaya devam eden Şehitkamil Belediyesi, her yaş grubunu kapsayan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) açılan gitar kursu büyük ilgi gördü. Üst yaş sınırının olmadığı kursta haftanın iki günü eğitim gören kursiyerler, gitar enstrümanı ile ilgili her türlü bilgiye sahip olmanın yanı sıra istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyor. Kurstan isteyen herkes ücretsiz olarak yararlanıyor.


Herkesi kursumuza bekliyoruz


Her öğrenciyle özel olarak ilgilendiklerini vurgulayan Gitar Öğretmeni Emre Çağırcı, “Şehitkamil Sanat Merkezi bünyesinde açılan gitar kursunda öğrencilerimize haftada 2 farklı seansta gitar eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimize ilk olarak gitar enstrümanı ile ilgili bilgi veriyoruz. Daha sonra da parmak açma-germe çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ritm bölümünden sonra şarkı çalma bölümüne geçiyoruz. Her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenerek, özenerek güzel bir şekilde ders yapıyoruz. Buraya eğlenmek, keyifli zaman geçirmek amacıyla gelen öğrencimiz de var, akademik olarak kendini geliştirmek için gelen öğrencilerimiz de var. Temelde herkes buraya bir müzik aleti öğrenmek için geliyor. Daha önceden isteyip de yapamamış, şu anda da bu konuda içinde bir isteği, arzusu olan herkesi kursumuza bekliyoruz” dedi.



"Böyle bir fırsatım bugüne kadar olmadı"


Küçük yaşlardan beri bir enstrüman çalmak istediğini ancak bunun için bugüne kadar zaman ayıramadığını kaydeden 45 yaşındaki Rabia Çakır, “Çocukluğumdan beri bir müzik aletiyle ilgilenmek, çalmak istiyordum. Ama böyle bir fırsatım bugüne kadar olmadı. Evlilik, çocuktur derken fırsat bulamadım. Güzel bir sanat merkezi açıldı. Burayı ciddiyeti ve öğrencilerle birebir ilgilenilmesinden dolayı bayağı bir methettiler. Ben de hem çocuklarıma örnek hem de çevremdeki insanlar örnek olmak ve insanların her yaşta sanatla ilgilenebileceklerini ispat etme, kendimi kendime ispat etme amacıyla gitar kursuna geliyorum. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



"Ufkumu genişletmek için buraya geliyorum"


Ufkunu genişletmek için hobi amacıyla kursa katıldığını belirten 19 yaşındaki Merve Güzel, “Stresli bir gençlik yetişiyor. Kafa dağıtmak için çok güzel bir merkez. İyi ki kurulmuş. Yaklaşık 1 ay oldu. Birçok şey öğrendik. Buraya hobi amaçlı eğlencesine geliyorum. Zevkine öğrenilen bir şey unutulmaz. Ben de zevkine, ufkumu genişletmek için buraya geliyorum. Genç arkadaşlarımın da buraya gelmesini öneririm. Burayı kuran başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:23
  1. sanat

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