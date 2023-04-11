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Gündem 45 ilde 'kontak' operasyonu! Onlarca otomobile el kondu!
Gündem

45 ilde 'kontak' operasyonu! Onlarca otomobile el kondu!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 13:16:00 -
45 ilde 'kontak' operasyonu! Onlarca otomobile el kondu!

Yurda kaçak getirdikleri araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satmakla suçlanan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen "Kontak" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 369 şüpheliden 150'si yakalandı.

Bulgaristan üzerinden yurda kaçak yollarla soktukları araçları veya parçalarını "change" adı verilen "hurdaya çıkmış araçların motor ve şasi numaralarının kopyalanması" yöntemiyle sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen kaçakçılık polisi 45 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 369 şüpheliden 150'si yakalandı.

Bulgaristan vatandaşı ve suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 484 kişi hakkında da Bulgar makamlarınca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Zanlıların yurda soktukları belirlenen 275 otomobile el konulurken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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