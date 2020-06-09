45 günde 67 bin yeni çalışan BES’lendi

Coronavirüs, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilgiyi artırdı. Coronavirüs vakasının hem gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemini (BES) hem de 45 yaş altı çalışanların sisteme otomatik girmesine imkan tanıyan otomatik katılım sistemini ciddi etkilemesi yönündeydi. Ancak beklenen olmadı ve coronavirüs BES’i etkilemezken sisteme katılımcı sayısında artış yaşandı.

113 milyar TL’yi geçti

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, gönüllü BES’te, bu yılın şubat sonu itibariyle 6 milyon 900 bin kişi varken ve katılımcıların fon toplamı 113.4 milyar lira iken; 1 Mayıs itibariyle sistemdeki katılımcı sayısı sadece 22 bin kişi azalarak 6.7 milyon kişiye düşerken, fon büyüklüğü ise 113.4 milyar liraya yükseldi.

İlgi sürekli artıyor

Otomatik BES’te ise tam tersi bir gelişme yaşandı. 29 Şubat’ta, otomatik BES’te 5 milyon 388 bin çalışan bulunurken, 1 Mayıs tarihinde sistemdeki çalışan sayısı 5 milyon 455 bine çıktı. Yani, iki ayda sisteme 66 bin 894 yeni çalışan girdi.

Aynı tarihlerde sistemdeki işveren sayısı 216 bin 531’den, 218 bin 506’ya yükseldi; sisteme bin 975 yeni şirket daha girdi. Şubat sonunda otomatik BES’teki fon toplamı 8.6 milyar olurken, 1 Mayıs’ta fon büyüklüğü 9.2 milyar liraya yükseldi.

Hayalinizdeki emeklilik...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemi.