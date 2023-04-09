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Yerel 43 yaşındaki kadın kendini asarak yaşamına son verdi
Yerel

43 yaşındaki kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-09 14:07:00 -
43 yaşındaki kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 43 yaşındaki kadın, yatak odasının ebeveyn banyosunda kendini asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 43 yaşındaki kadın, yatak odasının ebeveyn banyosunda kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Başak G. (43); eve gelen yakınları tarafından ebeveyn banyosunda asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Başak G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Başak G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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