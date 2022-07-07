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Yerel 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Yerel

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların tatil yolculuğu başladı. Vatandaşlar yollara çıkarken, 43 ilin kilit kavşak konumunda olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 10:25:00 -
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

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