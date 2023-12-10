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Yaşam 43 ilin geçiş noktasında kış lastiği denetimi! Tek tek kontrol ediliyor
Yaşam

43 ilin geçiş noktasında kış lastiği denetimi! Tek tek kontrol ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-10 02:03:00 -
43 ilin geçiş noktasında kış lastiği denetimi! Tek tek kontrol ediliyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimleri yapıldı. Ekipler, sürücü ve yolcuların da GBT'sini kontrol etti.

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Denetimlerde, kış lastiği kuralına uymayan sürücülere, 2 bin 568 Türk lirası para cezası uygulanıyor. 2024 itibarıyla yapılacak güncellemelerle de para cezası tutarının artması bekleniyor. Kış lastiği taktırmadan ikinci seferde de uygulamaya takılan sürücünün aracı kanun gereğince trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile ülke genelinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince kış lastiği denetimleri sürüyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan 20024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetim yaptı. 43 ilin geçiş noktasındaki Yahşihan ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında araçlar tek tek durduruldu. Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde yapılan uygulama denetimde tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi. Sürücüler, jandarma personeli tarafından araçlarda kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirildi.
Öte yandan, araçlar trafik yönünden incelenirken sürücü ve yolcuların da genel bilgi toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

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