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Eğitim 407 öğretim elemanı alınacak
Eğitim

407 öğretim elemanı alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversiteye bağlı farklı illerdeki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri kadrolarına 407 öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:55:00 -
407 öğretim elemanı alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversiteye bağlı farklı illerdeki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri kadrolarına 407 öğretim elemanı alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünün öğretim elemanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, üniversiteye bağlı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'daki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile rektörlüğe çeşitli unvanlarda 407 öğretim elemanı alımı yapılacak.

Profesör kadrosuna girmek isteyen adayların, "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirttikleri başvuru formu ile bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren diğer belgelerle ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna girmek isteyen adayların da aynı süre içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakültelere şahsen başvurmaları isteniyor.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma şartı aranıyor.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaf tutuluyor. Bu adayların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgelerle şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

 

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