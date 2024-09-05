  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi

Hepsi tehlike saçıyor! İşte yememeniz gereken besinler...

Hasan Cemal’in yazısını görenler şaşırdı! Hackerlar T24 okuyucularıyla kafa buldu

Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

İstanbul Valiliği kararı duyurdu! Okullara saat düzenlemesi...

Topraklarından petrol fışkıran ülke Türkiye ile anlaşıldığını ilan etti! "Amacımız bu" sözleriyle duyurdular

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 12 TL

Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Milli Savunma Bakanlığı’ndan korsan yemin açıklaması

Hiçbir dönemde olmadığı kadar…! Bakan Şimşek atılan adımları tek tek sıraladı
Ekonomi 400.000 TL'ye sıfır oto fırsatı İki dev marka yarışa girdi
Ekonomi

400.000 TL'ye sıfır oto fırsatı İki dev marka yarışa girdi

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:51:00 -
400.000 TL'ye sıfır oto fırsatı İki dev marka yarışa girdi

Fiat ve Citroen otomotiv şirketi, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini uygun fiyatlı otomobil modelleri ile çekiyor. Ayrıca eylül ayı fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Fiat ve Citroen'in adeta yarışa girdiği görülüyor. Zira bir otomotiv firması 469.900 TL'den, diğeri 424.000 TL'den başlayan fiyatlarla sıfır otomobil satışa çıkarttı.

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araç almakta zorlandı. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine yöneldi, bazıları motosiklet almayı tercih etti, diğerleri ise uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına girdi.

Uygun fiyatlı otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş; Fiat, Citroen, Hyundai ve Renault otomotiv firmasının güncel fiyat listesine göz gezdirebiliyor. Bunun yanı sıra açıklanan Fiat ve Citroen fiyat listeleri kontrol edildiğinde, söz konusu otomotiv firmalarının adeta yarışa girdiği görüldü.

FİAT VE CİTROEN ADETA YARIŞA GİRDİ

Fiat otomotiv şirketinin açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, Topolino elektrikli otomobil modelinin 469.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Bunun yanı sıra Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor versiyon, Ami One Electric otomobil kampanyalı olarak 424.000 TL'den satışa çıkartıldı.

Bu noktada birçok farklı otomotiv firmasının sunduğu modellere kıyasla uygun fiyatlı olarak ön plana çıkan Ami ve Topolino modeli, Fiat ve Citroen adeta yarışa girdi bile dedirtebiliyor.

Öte yandan hem Fiat Topolino hem de Citroen Ami modelinin 5 Eylül 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

CİTROEN AMİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Citroen Ami modeli 2 farklı donanıma ayrılıyor. İşte fiyat listeleri;

Versiyonu: 6 Kw Elektrik Motor. Donanımı: Ami One Electric. Fiyatı: 449.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 424.000 TL.

Versiyonu: 6 Kw Elektrik Motor. Donanımı: My Ami Peps. Fiyatı: 459.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 434.000 TL.

FİAT TOPOLİNO OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Fiat Topolino elektrikli otomobil modeli, 3 farklı versiyona ayrılıyor. İşte fiyat listeleri;

Versiyonu: Topolino. Fiyatı: 469.900 TL.

Versiyonu: Topolino Plus. Fiyatı: 499.900 TL.

Versiyonu: Topolino Dolcevita. Fiyatı: 479.900 TL.

Eylül'de sıfır otomobilde ayar! Almayan bin pişman...
Eylül'de sıfır otomobilde ayar! Almayan bin pişman...

Otomotiv

Eylül'de sıfır otomobilde ayar! Almayan bin pişman...

Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte ağustos ayında en çok tercih edilen otomobilleri
Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte ağustos ayında en çok tercih edilen otomobilleri

Otomotiv

Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte ağustos ayında en çok tercih edilen otomobilleri

Volvo'nun elektrikli otomobil planı belli oldu
Volvo'nun elektrikli otomobil planı belli oldu

Otomotiv

Volvo'nun elektrikli otomobil planı belli oldu

Tesla Model Y aracının yeni versiyonu: O tarihinde Türkiye'ye geliyor!
Tesla Model Y aracının yeni versiyonu: O tarihinde Türkiye'ye geliyor!

Otomotiv

Tesla Model Y aracının yeni versiyonu: O tarihinde Türkiye'ye geliyor!

Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!
Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Otomotiv

Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Tüketici bu otomobili çok sevdi! Türkiye’nin en çok tercih edilen B-SUV modeli! Ağustos ayında toplam bin 347 satış!
Tüketici bu otomobili çok sevdi! Türkiye’nin en çok tercih edilen B-SUV modeli! Ağustos ayında toplam bin 347 satış!

Otomotiv

Tüketici bu otomobili çok sevdi! Türkiye’nin en çok tercih edilen B-SUV modeli! Ağustos ayında toplam bin 347 satış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23