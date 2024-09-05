400.000 TL'ye sıfır oto fırsatı İki dev marka yarışa girdi

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araç almakta zorlandı. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine yöneldi, bazıları motosiklet almayı tercih etti, diğerleri ise uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına girdi.

Uygun fiyatlı otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş; Fiat, Citroen, Hyundai ve Renault otomotiv firmasının güncel fiyat listesine göz gezdirebiliyor. Bunun yanı sıra açıklanan Fiat ve Citroen fiyat listeleri kontrol edildiğinde, söz konusu otomotiv firmalarının adeta yarışa girdiği görüldü.

FİAT VE CİTROEN ADETA YARIŞA GİRDİ

Fiat otomotiv şirketinin açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, Topolino elektrikli otomobil modelinin 469.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Bunun yanı sıra Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor versiyon, Ami One Electric otomobil kampanyalı olarak 424.000 TL'den satışa çıkartıldı.

Bu noktada birçok farklı otomotiv firmasının sunduğu modellere kıyasla uygun fiyatlı olarak ön plana çıkan Ami ve Topolino modeli, Fiat ve Citroen adeta yarışa girdi bile dedirtebiliyor.

Öte yandan hem Fiat Topolino hem de Citroen Ami modelinin 5 Eylül 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

CİTROEN AMİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Citroen Ami modeli 2 farklı donanıma ayrılıyor. İşte fiyat listeleri;

Versiyonu: 6 Kw Elektrik Motor. Donanımı: Ami One Electric. Fiyatı: 449.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 424.000 TL.

Versiyonu: 6 Kw Elektrik Motor. Donanımı: My Ami Peps. Fiyatı: 459.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 434.000 TL.

FİAT TOPOLİNO OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Fiat Topolino elektrikli otomobil modeli, 3 farklı versiyona ayrılıyor. İşte fiyat listeleri;

Versiyonu: Topolino. Fiyatı: 469.900 TL.

Versiyonu: Topolino Plus. Fiyatı: 499.900 TL.

Versiyonu: Topolino Dolcevita. Fiyatı: 479.900 TL.