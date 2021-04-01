  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 400 milyon dolarlık kredi temin etti
Ekonomi

400 milyon dolarlık kredi temin etti

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank (The Export Import Bank Of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:31:00 -
400 milyon dolarlık kredi temin etti

Ziraat Bankası, salgın nedeniyle kötüleşen küresel finansal koşullara rağmen orta ve uzun vadede yurt dışından sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal iş birliklerinin artırılması hedefiyle uyumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.  Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı iş birliklerine bir yenisini ekleyen Ziraat Bankası, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve sürdürülebilir eurobond ihracıyla Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu finansman sağladı. Çin Exim Bank’tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017’de imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası’na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olma özelliği taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar
Dünya

‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar

Hindistan ile sınır hattında kriz yaşayan Pakistan'da bir sıkıntı daha çıkmak üzere. Ülkede sınır hatlarında yer alan Pakistan Talibanı, ülk..
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Elimi taşın altına koydum' diyerek açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Elimi taşın altına koydum' diyerek açıkladı

Altın fiyatlarındaki gidişat normal bir seyir gösterirken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geliyor. Stratejist, ekonomist Rıdvan Baştürk, a..
Dev hamle! Ucuz marketler geliyor
Gündem

Dev hamle! Ucuz marketler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla açılarak satış yapmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Türkiye geneline yayılmaya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay