400 milyon dolarlık kredi temin etti

Ziraat Bankası, salgın nedeniyle kötüleşen küresel finansal koşullara rağmen orta ve uzun vadede yurt dışından sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal iş birliklerinin artırılması hedefiyle uyumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı iş birliklerine bir yenisini ekleyen Ziraat Bankası, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve sürdürülebilir eurobond ihracıyla Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu finansman sağladı. Çin Exim Bank’tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017’de imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası’na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olma özelliği taşıyor.