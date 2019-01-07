40 yıllık kitapçıdan MEB'e 100 Temel Eser tepkisi: Büyük bir yanlış

Taha Emre Özdemir Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen 100 Temel Eser uygulaması, geçtiğimiz ay yayımlanan genelge ile iptal edilmişti.

Yapılan iptale gerekçe olarak da, 100 Temel Eserin bazı kitaplarında MEB'in patentli logosu bulunmamasına rağmen farklı tasarımlardaki "MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser" logolarının kullanılması yani telifsiz baskılar gerekçe gösterilmişti.

Ankara’da bulunan Fatih Kitabevinin işletmecisi Fatih Yurdakul, 100 Temel Eserin iptaline yönelik yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Yurdakul, eğitim sistemimizin öğrencilerin kitap okumasını engelleyen bir anlayışa sahip olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız ilkokul birinci sınıfta okuma ve yazmayı öğrendiği gün test çözmeye başlıyorlar. Aile, öğretmenler ve sistem bu anlayışı destekliyor. İlkokul, ortaokul, lise, memuriyet derken her adımları sınavla geçiyor. Bu kadar sınavdan sonra çocuğun beyni iptal oluyor" dedi.

'MEB bu yanlıştan dönmeli'

Yurdakul 100 Temel Eser uygulamasının çözülmesi gereken problemlere sahip olduğunun kabul edilebileceğini belirtirken tamamı ile iptal etmenin öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını olumsuz etkileyeceğini şu sözlerle anlattı:

"İki hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından '100 Temel Eser'in iptaline yönelik bir genelge yayınlandı. Batı klasiklerinden 40’a yakın kitap telifsizdi. Yani isteyen istediği şekilde basabiliyordu. Tekrar söylüyorum ki temel problem eğitim sistemimizde. Öğretmen öğrenciye ödev verirken kitabı da görmek istediğini söylüyor. Öğrenci zaten o kitabı okumuyor. İnternete girip özetini buluyor ve çıktısını da alarak hocanın önüne koyuyor. Öğretmenin buna hiçbir itirazı olmuyor çünkü kendisi de öğrenciyken aynısını yaptı fakat öğretmenler meseleyi kendilerince bir adım öteye götürerek kitabı da görmek istediklerini söylediler. Kitabın orjinalini göstermeye parası yetmeyen baba telifsiz basılan eseri satın alıyor. Buraya kadar doğru ki bu şikayet konusuydu. Bizim bunu çözmemiz gerekirken çözme yoluna gitmeyerek tüm listeyi iptal ettik. Listenin yanlışları vardı diye iptal edeceğimize genişletebilirdik. Çocuklara bunu teşvik ederek okumalarını sağlayabilirdik. MEB bu hatadan derhal dönmeli"