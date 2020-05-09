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Aktüel

40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı

Sivas’ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:40:16 -
40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı

Sivas’ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Geçtiğimiz gün kent merkezi İnönü Mahallesi, Karanfil Sokak’ta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç’ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü. Cinayet zanlısı Arbaç, 4 çocuğunun annesini öldürdükten yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Arbaç, sabah saatlerinde Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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