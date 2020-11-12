40 yıl değil, 400 yıl da geçse unutmayacağız

Saygı duruşuyla başlayan anma programında İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Öğrencilerin Safitürk için yazdığı şiirler programa katılanları gözyaşlarına boğdu. Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatının anlatıldığı video sırasında da duygusal anlar yaşandı. Öğretmenlerden oluşan koro da Safitürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Programın ardından Hacı Tahir Tacar ve Kardeşleri Camii'nde mevlit okutuldu, okunan 80 hatmin duası yapıldı, şehit anısına 4 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, "O, hem burada hem bütün ülkede büyük değerimiz. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. 40 yıl, 400 yıl geçse de hatırlayacağız. Çocuklarımıza onun ismini vermeye devam edeceğiz" dedi.