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40 ülkeden Michelin yıldızlı şefler Gaziantep’te buluşuyor! Uluslararası festivali başladı GastroAntep festivali başladı

Güneşten, topraktan, tarihten gelen yerel lezzeti tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün başlayan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroAntep) büyük ilgi görmesi bekleniyor.

13 Eylül 2019 Cuma 11:30
40 ülkeden Michelin yıldızlı şefler Gaziantep’te buluşuyor! Uluslararası festivali başladı GastroAntep festivali başladı

 Nevzat Orbay  Gaziantep 

Gazi şehir; tek yürek, gastronomi festivaliyle hareketlendi. Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Lübnan, Malezya, Rusya, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İsveç, Kolombiya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan gibi 40 ülkeden gurme ve şeflerin katılacağı festivalde, eşsiz Antep mutfağı yeniden uluslararası bir boyut kazanmış oldu.

Gastronominin başkenti

Dünya Bankası’nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Güneydoğu ve Mezopotamya’nın dünyaya açılan penceresi Gaziantep, gastronomisini GastroAntep Festivali’yle tanıtılmış olacak. Gazi şehir, festivalle geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olmayı hedefine aldı.

Festival, biber hasadıyla başlıyor

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 15 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne (GastroAntep) hazırlık süreci de coşkulu geçti. Dün saat 10.00’da biber hasadıyla başlayan GastroAntep ile Festival Park’ta ulusal ve uluslararası konuklara eşsiz Antep yemekleri sunuluyor. Festival, uluslararası düzeyde yeme içme sektörünün ileri gelenlerine ve ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Dünyaca ünlü şefler buluştu

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya geliyor. Gazetemizi ekonomi servisi editörü Nevzat Orbay’ın da temsil ettiği festivalde, dünya UNESCO Gastronomi şehirlerinin Gaziantep‘in yöresel ürünleriyle düzenlenen workshop etkinliklerinin yanı sıra festival kapsamında Gaziantep sokak yemeklerinden gıda ürünlerine kadar tohum, tarım, hasat konularında uzman konuşmacıların yer aldığı seminerler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler, seminerler, atölyeler

GastroAntep Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın kurumsal sponsorluğundaki meraklılarıyla buluşmuş oldu. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya geliyor. Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize ediliyor.

Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize ediliyor. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenliyor. Dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması ‘Local Chef’ de organizasyonun önemli bir ayağını teşkil ediyor. Böylece GastroAntep Festivali, Gaziantep’in gastronomi kültürü ve yörenin tarımsal gıda ürünlerinin dünyaya açıldığı bir platform olma özelliği taşıyacak. GastroAntep Festivali’yle Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkânı sağlanması da organizasyona ayrı bir değer kattı.

Sanatçılarla renkleniyor

Festival kapsamında Festival Park, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Bu kapsamda; bugün saat 20.00’de Mehmet Yakar, saat 21.00’de Yavuz Bingöl, yarın saat 19.30’da Oğuz Sırmalı, saat 20.00’da pop star Edis, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00’da ise Berdan Mardini, Turgay Başyayla, Çiğdem Doğan ve Hünkar sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendirecek.

İki milyon gurmeli şehir

‘’Ortadoğu’nun en önemli alanındayız. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz arasında önemli bir lojistik merkezi konumundayız’’ diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘’Bu coğrafya bize önemli avantajları da getiriyor. Rakamlarla Gaziantep’e baktığımız zaman biz şehirlerin anası yani İstanbul’la yarışıyoruz. Benim söylemlerim rakamlarla da destekleniyor. Biz artık hedefimizin İstanbul’la birlikte bir Anadolu kalkınmasının merkezi olma noktasında rakamları daha güçlü yaparak dünyanın en büyük onuncu ekonomi olma yolunda katkıda bulunmak istiyoruz. Anadolu’nun her şehrini kalkındırarak rakamları yukarı taşımak durumundayız” dedi. Gaziantep’e gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Başkan Şahin, “Şehirde iki milyon nüfusumuz var, aynı zamanda iki milyon da gurmemiz var. Herkesin ağzı laboratuvar gibi ve herkes annesinin dolmasını istiyor. Benim işimizin zorluğunu bir düşünün. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Bu da bu işi başardığımızın ispatıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:30
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Bingöl
  5. UNESCO gastronomi şehirleri
  6. GastroAntep Festivali
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  8. Türkiye Belediyeler Birliği
  9. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı
  10. Nevzat Orbay
  11. Birleşmiş Milletler Eğitim
  12. Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO)

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