40 milyon liralık biyogaz santrali tanıtıldı!

Kırşehir'de, yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen ve inşaatı devam eden 40 milyon lira yatırımla kurulacak biyogaz santrali tanıtıldı.

Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp, düzenlediği basın toplantısında, Körpınar mevkisinde kuracakları biyogaz santralinin 2020 yılında işletmeye alınacağını söyledi.

İş imkanı sağlanacak

Tesisin inşaat çalışmalarına başlandığını ifade eden Bozalp, yapım aşamasında ortalama 70, işletme aşamasında da 25 kişi çalıştırılarak santralin, bölge halkına iş imkanı sağlanacağını da vurguladı.

İlk etapta santral için 40 milyon liralık yaptırım yapılacağını vurgulayan Bozalp, "Daha sonra kapasite artırımı, gübre tesisi ve seracılık gibi ek tesisler yapılarak Emin Evim Şirketler Grubu tarafından, bölgeye toplam 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu yatırımla ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretimi yapılacak" dedi.

Elde edilecek enerjinin Türkiye'nin sistemine dahil edileceğini anlatan Bozalp, bunun da 14 bin hanenin elektrik tüketimine denk geldiğini aktardı.

‘Atıklar bertaraf edilecek’

Aynı zamanda, hayvancılıktaki atıkların bu tesis sayesinde bertaraf edilerek elektrik ile katı ve sıvı gübre üretileceğini dile getiren Bozalp, "Bu tesis ile yıllarca bölgenin ve çiftlik sahiplerinin sorunu olan atıklar bertaraf edilecek, çevre ve yeraltı sularının kirlenmesinin de önüne geçilecek" diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Kırşehir'in hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu belirterek, ithal edilen besi hayvanlarının yüzde 35'inin Kırşehir'e geldiğini hatırlattı.

Şehrin 280 bin büyükbaş hayvan potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Kendirli, Kırşehir'e gelen yatırımcının önünün açılması için her türlü çalışmayı yaptıklarını, biyogaz tesisini de bu anlamda önemsediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Körpınar mevkisine yapılacak biyogaz santrali ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı.