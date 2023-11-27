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Ekonomi 40 milyar TL tasarruf imkanı! Bakan Bayraktar planı açıkladı
Ekonomi

40 milyar TL tasarruf imkanı! Bakan Bayraktar planı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 08:56:00 -
40 milyar TL tasarruf imkanı! Bakan Bayraktar planı açıkladı

Enerji Bakanlığı kamu yapılarındaki 7 yıllık tasarruf potansiyelini hesapladı. 2024-2030 yılları arasında kamu binalarında uygulanacak enerji verimliliği projeleriyle Yusufeli Barajı’nın yapım maliyeti kadar tasarruf sağlanacak. Bakan Bayraktar, böylece yüzde 40’lara yakın bir potansiyel gördüklerini belirtti.

Artan enerji maliyetleri ve kaynakların giderek tükenmesi bu konudaki tasarruf ve verimlilik adımlarını daha da stratejik bir hale getirdi. Sürdürülebilir bir gelecek ve şu ana kadar insan eliyle gezegene verilen büyük tahribatın zararlarını en aza indirmek için enerji israfını hızla düşürmek gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da, “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” ile 2024-2030 yılları arasında kamu binalarının enerji verimliliği projeleri ile toplamda ne kadar tasarruf edeceğini hesapladı. Kamu kuruluşlarının, yedi yıl sonunda toplamda 40 milyar liralık enerji verimliliği yatırımı yapacağı kaydedildi.

Bunun karşılığında da her yıl 300 bin TEP’lik (Ton Eşdeğer Petrol) yaklaşık 5.7 milyar liralık tasarruf elde edeceği belirlendi. Yapılan tasarrufla yıllık 1 milyon ton karbondioksitin havaya salınmayacağı ifade edildi.

40 MİLYAR TL POTANSİYEL

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, kamu binalarındaki enerji tasarrufu hedefinin yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkartıldığını hatırlatarak, yüzde 40’lara yakın bir tasarruf potansiyelinin olduğunu gördüklerini vurguladı. 2022 yılı sonu itibarıyla 189 kamu binasında yüzde 15 tasarruf hedefine ulaşıldığını kaydeden Bayraktar, dönemin 2023 yılında bittiğini dile getirdi. Bayraktar, 2030 yılında tüm kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufuna ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, enerji verimliliği için toplumda bilinçlendirme, eğitim düzeyinde farklılık ve tanıtımın önemini vurguladı.

Tasarruf tedbirleri adım adım doğru uygulanırsa kamu binalarındaki yıllık 5.7 milyar lirayı bulan maliyet yükü daha da hafifleyebilir.
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HANGİ TEDBİRLER VAR?

Enerji Bakanlığı bir süre önce “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” ile uygulanacak tedbirleri belirlemişti. Önlemler arasında kamu binalarının çatı ve otoparklarına güneş panelleri kurulması, yeni araç alımlarında elektrikli araçların önceliklendirilmesi ve binaların iç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olması gibi maddeler yer alıyor.

HANGİ BİNALAR KAPSAMDA?

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre; yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri olan binalar veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan kamu binalarının enerji yöneticisi görevlendirmesi gerekiyor. Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibarıyla en az 5 yılını tamamlamış binalar kanun kapsamına giriyor. Bakanlığın düzenleme ile bu binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında tasarrufa gidilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Hurriyet.com.tr / Neşe Karanfil

 

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Yorumlar

Şüpeci

Tasarrufu herkes sever de herkes bu tasarrufa katılsa dah iyi olur değilmi. Bu gün yayınlanan haberde ki bunu akit haaberleştirmiyor nedense, bürokratlara huzur hakkı da neyin nesi okuyor. Kusura bakmayın da oy verirken her türlü lehte karar almayı iyi becerenler neden bu tasarruftan bahsederken böyle israfı tobya gizler. Bu nu da sayın Karahasanoğlundan bekliyorum. Hukuken bi değerlendirsin. Biraz daha hakça olabilirdi emekliye 3 çalkşsna beş artış. Onu reva görmeyen anlayışla, bu gizli kapaklı işleri muhalif medyadan mı öğrenmektir kaderimiz. Bu doğruysa lütfen arkadaş millet hakkı için bi eleştir. Ben, hukukçu olduğun için sana havale ediyorum aslı astarı nedir

Şüpeci

Sen bürokrata huzur hakkı de, camiye yardım der gibi, çok muhtaç, aldıkları yetmiyormuş gibi, testiyi del, vatandaşa tasarruf de al sana vergiye zam de, testiyi doldur de.
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