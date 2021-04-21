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Ekonomi 40 milyar dolarlık satışa devlet müdahale etti! Ulusal güvenlik gerekçe gösterildi
Ekonomi

40 milyar dolarlık satışa devlet müdahale etti! Ulusal güvenlik gerekçe gösterildi

ABD'li Nvidia'nın çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın alma teklifini İngiliz hükümeti ulusal güvenlik gerekçesiyle incelemeye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:43:00 -
40 milyar dolarlık satışa devlet müdahale etti! Ulusal güvenlik gerekçe gösterildi

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holdings'in 40 milyar dolara Amerikalı grafik çipi uzmanı Nvidia’ye satışı gündemdeydi. Ancak son anda İngiltere müdahale etti.

BBC'nin haberine göre 40 milyar dolarlık satış için İngiliz hükümetinin engel kararındaki sebep ulusal güvenlik gerekçesi olarak açıklandı. Şirket satın alma için Eylül 2020'de teklifte bulunmuştu.
Hem marka koruma sözü hem de istihdam arttırma sözü işe yaramadı. İngiltere Dijital ve Kültür Bakanı Oliver Dowden satış sürecine müdahale eden tebligatı gönderdi.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Jensen Huang yaptığı açıklamada “ARM’nin merkezi Cambrigde’te kalmaya devam edecek. Merkezi büyüteceğiz ve dünya klasmanında bir yapay zeka tesisi inşa edeceğiz. Sağlık, bilim, robotik, sürücüsüz araçlar ve diğer alanlardaki gelişmeleri destekleyeceğiz” demişti.

ARM ürünlerini kullanan şirketler arasında Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi devler yer alıyor. ARM, 180 milyar adet çip üretiyor.

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