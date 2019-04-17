4 yıllık üniversite taban puanları 2019
Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Peki 4 yıllık üniversite taban puanları 2019, 4 yıllık bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 4 yıllık bölümler 2019, üniversite taban puanları ve sıralamaları, 4 yıllık bölümler TYT puanları neler?17 Nisan 2019 Çarşamba 16:26
Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Peki 4 yıllık üniversite taban puanları 2019, 4 yıllık bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 4 yıllık bölümler 2019, üniversite taban puanları ve sıralamaları, 4 yıllık bölümler TYT puanları neler?
Lisans alanında 4 yıllık eğitim almak isteyen adayların araştırdığı TYT ile alan bölümler, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konu oldu. TYT puanı ile 4 yıllık Ön Lisans eğitimi almak için sorgulamalarına başlayan öğrenciler, YÖK'ün yaptığı açıklamalara kilitlendi. Peki, 4 yıllık bölümler nelerdir? İşte, TYT ile alan 4 yıllık bölümlerin listesi ve detaylı bilgiler...
SAY Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları
SÖZ Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları
EA Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları
DiL Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları
Taban puanlar için tıklayınız
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019
Ankara Üniversitesi taban puanları 2019
Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019
Marmara Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019
Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul lise taban puanları 2019
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Üniversitelerin 4 yıllık bölümleri
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Animasyon
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Arkeoloji
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Astronomi ve Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Azerbaycan Dili Öğretmenliği
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım Teknolojileri
Basın ve Yayın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilim Tarihi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çeviribilim
Çevre Mühendisliği
Çin Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
Çocuk Gelişimi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Dilbilim
Dini İlimler
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Programları
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Ergoterapi
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Ermeni Dili ve Kültürü
Eşit Ağırlıklı Programlar
Eşit Ağırlıklı Programlar
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Finans ve Bankacılık
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fotoğrafçılık
Fotoğraf ve Video
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Girişimcilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Grafik Tasarım
Gümrük İşletme
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Güverte
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık Yönetimi
Hayvansal Üretim
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hidrojeoloji Mühendisliği
Hindoloji
Hititoloji
Hukuk
Hungaroloji
İbrani Dili ve Edebiyatı
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları
İngilizce Öğretmenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri
İnşaat Mühendisliği
İslam Bilimleri
İslam Ekonomisi ve Finans
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Japonca Öğretmenliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya Öğretmenliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kore Dili ve Edebiyatı
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Kültür ve İletişim Bilimleri
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Kürt Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Lif ve Polimer Mühendisliği
Lojistik
Lojistik Yönetimi
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Maliye
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Malzeme Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar Bilimleri
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Mütercim-Tercümanlık
Müzecilik
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji
Okul Öncesi Öğretmenliği
Optik ve Akustik Mühendisliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez-Protez
Otel Yöneticiliği
Otomotiv Mühendisliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Pazarlama
Perfüzyon
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Polonya Dili ve Kültürü
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Raylı Sistemler Mühendisliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon
Rekreasyon Yönetimi
Restorasyon ve Konservasyon
Rus Dili Öğretmenliği
Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı
Sağlık Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sanat Yönetimi
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sinoloji
Siyasal Bilimler
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Hizmet
Sosyal ve Siyasal Bilimler
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Tarla Bitkileri
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tıp
Tıp Mühendisliği
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türk İslam Arkeolojisi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Tütün Eksperliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Gövde-Motor Bakım
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Ulaştırma Mühendisliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi)
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Urdu Dili ve Edebiyatı
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Veterinerlik
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yunan Dili ve Edebiyatı
Ziraat Mühendisliği Programları
Zootekni
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