Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Peki 4 yıllık üniversite taban puanları 2019, 4 yıllık bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 4 yıllık bölümler 2019, üniversite taban puanları ve sıralamaları, 4 yıllık bölümler TYT puanları neler?

Lisans alanında 4 yıllık eğitim almak isteyen adayların araştırdığı TYT ile alan bölümler, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konu oldu. TYT puanı ile 4 yıllık Ön Lisans eğitimi almak için sorgulamalarına başlayan öğrenciler, YÖK'ün yaptığı açıklamalara kilitlendi. Peki, 4 yıllık bölümler nelerdir? İşte, TYT ile alan 4 yıllık bölümlerin listesi ve detaylı bilgiler...

SAY Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları

SÖZ Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları

EA Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları

DiL Puan Türü ile Öğrenci Alan Lisans Programları

Taban puanlar için tıklayınız

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul lise taban puanları 2019

Üniversite taban puanları 2019 hukuk taban puanları, tıp taban puanları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları ne durumda? | Mimarlık bölümü taban puanları 2019

Üniversitelerin 4 yıllık bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Animasyon

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Arkeoloji

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Astronomi ve Astrofizik

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Avrupa Birliği İlişkileri

Azerbaycan Dili Öğretmenliği

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Bahçe ve Tarla Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım Teknolojileri

Basın ve Yayın

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilim Tarihi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çeviribilim

Çevre Mühendisliği

Çin Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

Çocuk Gelişimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Dilbilim

Dini İlimler

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Ergoterapi

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Kültürü

Eşit Ağırlıklı Programlar

Eşit Ağırlıklı Programlar

Fars Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Finans ve Bankacılık

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fotoğrafçılık

Fotoğraf ve Video

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

Gastronomi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Girişimcilik

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Güverte

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık Yönetimi

Hayvansal Üretim

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Hidrojeoloji Mühendisliği

Hindoloji

Hititoloji

Hukuk

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İngiliz Dil Bilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları

İngilizce Öğretmenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

İslam Bilimleri

İslam Ekonomisi ve Finans

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Mühendisliği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Japonca Öğretmenliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kamu Yönetimi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Kimya Öğretmenliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kore Dili ve Edebiyatı

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür ve İletişim Bilimleri

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Kürt Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Lif ve Polimer Mühendisliği

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Maliye

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Malzeme Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik-Bilgisayar

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Mütercim-Tercümanlık

Müzecilik

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Okul Öncesi Öğretmenliği

Optik ve Akustik Mühendisliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ortez-Protez

Otel Yöneticiliği

Otomotiv Mühendisliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Pazarlama

Perfüzyon

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Mühendisliği

Polonya Dili ve Kültürü

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Raylı Sistemler Mühendisliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon

Rekreasyon Yönetimi

Restorasyon ve Konservasyon

Rus Dili Öğretmenliği

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı

Sağlık Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sanat Yönetimi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sinoloji

Siyasal Bilimler

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Hizmet

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Süt Teknolojisi

Şehir ve Bölge Planlama

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Tarla Bitkileri

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tıp

Tıp Mühendisliği

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türk İslam Arkeolojisi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Tütün Eksperliği

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Ulaştırma Mühendisliği

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi)

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Urdu Dili ve Edebiyatı

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Veterinerlik

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Yeni Medya

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yunan Dili ve Edebiyatı

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni