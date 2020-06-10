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Aktüel

4 yaşında çocukta virüs çıkınca 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı

Şanlıurfa’dan Eskişehir’in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte gelen 1 çocukta Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 200 kişilik çadır kent karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:42:44 -
4 yaşında çocukta virüs çıkınca 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı

Şanlıurfa’dan Eskişehir’in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte gelen 1 çocukta Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 200 kişilik çadır kent karantina altına alındı.


Eskişehir’in İnönü ilçesine ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan gelen 4 yaşındaki erkek çocuğun Korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan çocuk gözlem altına alınırken, 200 nüfuslu çadır kent de 14 günlüğüne karantina altına alındı. İl


Sağlık Müdürlüğü ve İnönü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince virüs testi pozitif çıkan çocuğun temas halinde olabileceği düşünülen işçiler ile ailelerinden numune örnekleri alınıyor. 6 kişilik filyasyon ekibi tarafından çadırların bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediliyor. İzole altına alınan çadırlarda yaşayan işçilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Bölgeye giriş ve çıkışlar ise polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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