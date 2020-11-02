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Gündem 4 ve üzeri 947 artçı deprem
Gündem

4 ve üzeri 947 artçı deprem

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’de 4 ve üzeri 947 artçı deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:18:00 -
4 ve üzeri 947 artçı deprem

Kuşadası’nda da dün saat 10.05’te Kuşadası Körfezi’nin 17,62 kilometre açığında deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde de eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir” duyurusunu yaptı.

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