4 ve üzeri 947 artçı deprem

Kuşadası’nda da dün saat 10.05’te Kuşadası Körfezi’nin 17,62 kilometre açığında deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde de eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir” duyurusunu yaptı.