4 Türk denizcinin sağlık durumu ortaya çıktı: Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı, gemiyi mahvetti! Milyonlar nefesini tuttu
SON DAKİKA HABER: Tuna Nehri'nde bugün Panama bayraklı bir gemi mayına çarptı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, mayına çarpan gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Son dakika haberi! Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ndeki bir limana giden Panama bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz’de Rusya tarafından yerleştirilen mayına çarptığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı ifade edildi.
4 TÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcinin bulunduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken "Olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." denildi.
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