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4 saatlik sokağa çıkma izni başladı

Ölümcül koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa bugün sokağa çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:13:00 -
4 saatlik sokağa çıkma izni başladı

20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanıyor. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkmıştı. 15-20 yaş grubu ise yine aynı saatlerde bugün sokağa çıkmaya başladı.

Öte yandan 20 yaş altı gençler ve çocuklar 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.

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