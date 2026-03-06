4 milyondan fazla uçak bileti iptal edildi!

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı, Orta Doğu’daki hava ulaşımını neredeyse durma noktasına getirdi. Cirium verilerine göre savaşın başlamasından bu yana bölgeye ve bölgeden yapılan uçuşlarda 4 milyondan fazla bilet iptal edildi. Bu iptaller, toplamda 2,2 milyon koltuğun geliş ve gidiş uçuşlarından kaldırılmasına yol açtı.



Cirium verilerine göre Orta Doğu’ya gelen uçuşların yüzde 56’sı (10 bin 303 sefer) iptal edildi. Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları, füze saldırıları ve havalimanlarının kapanması nedeniyle uçuş trafiği büyük ölçüde durdu. Dubai, Doha, Abu Dabi gibi küresel transit merkezlerinin kapalı kalması, uzun mesafe rotalarda devasa boşluk yarattı.

TAHLİYE OPERASYONLARI HIZ KAZANDI

Çatışmaların tırmanmasıyla birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. İngiltere hükümetinin organize ettiği ilk tahliye uçuşu, British Airways tarafından Maskat’tan Londra’ya yapılacak şekilde planlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri, Salı öğleden sonraya kadar 60 uçuşla yaklaşık 17 bin 500 yolcunun acil hava koridorları üzerinden tahliye edildiğini açıkladı.

UMMAN BÖLGENİN EN AKTİF HAVALİMANI HALİNE GELDİ

Hava sahalarını kısmen veya tamamen kapatan ülkelerin arasında Umman, bölgedeki en aktif havalimanlarından biri oldu. Cirium’a göre Çarşamba günü planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 80’i Umman’dan kalkış yaptı. Oman Air, Şarja’dan Maskat’a otobüs transferi sağlayarak yolcuların uluslararası uçuşlara bağlanmasına yardımcı oluyor.

BÜYÜK HAVAYOLLARI UÇUŞLARI SÜRESİZ ASKIDA

Savaş nedeniyle bölgedeki birçok büyük havayolu seferlerini durdurdu:

Emirates: Tüm tarifeli uçuşlar 7 Mart saat 23.59’a kadar durduruldu

Qatar Airways: Uçuşlar süresiz askıda, Cuma günü yeni açıklama yapılacak

Air Arabia: Operasyonlar 9 Mart’a kadar durduruldu

