4 katlı binada patlama meydana geldi: 2 kişi kayıp!
Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni araştırılırken 2 kişiden ise haber alınamıyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkutan bir olay meydana geldi.
Şehitler Mahallesi 2603 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri şeritlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü.
PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlamanın nedeni araştırılırken, daireden çıkan 2 kişi ise aranıyor.