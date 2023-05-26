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Kadın - Aile 4 Kaşık çorbası: İnanılmaz kolay! Gelin yapalım, her an şipşak özel tarif! 4 kişilik kendisine özgü lezzet
Kadın - Aile

4 Kaşık çorbası: İnanılmaz kolay! Gelin yapalım, her an şipşak özel tarif! 4 kişilik kendisine özgü lezzet

Yeniakit Publisher
2023-05-26 18:05:00 - 2023-05-26 18:08:45
4 Kaşık çorbası: İnanılmaz kolay! Gelin yapalım, her an şipşak özel tarif! 4 kişilik kendisine özgü lezzet

Geleneksel çorbalardan çıkılmış olan ve yeni bir tat arayanlar için harika bir alternatif bulduk: Akşam yemeği için hazırlıklara başlayanlar! 4 Kaşık çorbası! Peki 4 Kaşık çorbası nasıl yapılır, hazırlanır? İşte 4 Kaşık tarifi ve gerekli olan malzemeler… Yaz sezonu yaklaşırken kolay 4 kişilik bir ailenin yiyebileceği çorba yapmak için işte tarif...

4 Kaşık Çorbası Tarifinin Malzemeleri

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 yemek kaşığı bulgur
6 su bardağı su
Terbiyesi için;

1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı su
Sosu için;

1 kaşığı tereyağ
1 adet soğan
1 yemek tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı nane
Tuz
Karabiber

4 Kaşık Çorbası Tarifi'nin Yapılışı

Tencereye suyu alıp kaynamaya bırakalım.
Kaynayan suya yıkadığımız bakliyatları döküp yumuşayana kadar pişirelim.
Terbiyesi için malzemeleri kaseye alıp karıştıralım. Kaynayan çorbanın suyundan 1 kepçe alıp karıştıralım.
Ardından tencereye ekleyip kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.
Tavaya yağımızı alalım. İçerinize ince doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavuralım. Baharatları ekleyip tencereye ilave edip karıştıralım.

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