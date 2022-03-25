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Yerel 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama
Yerel

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

Kocaeli’de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:00:00 -
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinde (Tüpraş) gece saatlerinde parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralanırken Tüpraş konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir” ifadelerine yer verild

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