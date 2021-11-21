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Aktüel 4 ilde kar bekleniyor
Aktüel

4 ilde kar bekleniyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 10:07:00 -
4 ilde kar bekleniyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece yer yer sis ile pus görülecek bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 9, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

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