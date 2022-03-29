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Gündem 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi
Gündem

4 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:34:00 -
4 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında özel sektör çalışanı, polis, astsubay ve uzmanların da bulunduğu 10 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Afyon ve Tekirdağ'da başlattığı operasyon sürüyor.

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