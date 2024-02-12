4 farklı yöntemi deneyebilirsiniz: herkes bunu hep yapıyor! Biriken küçük inatçı lekelere teslim olan fırınlar için

Bu Yöntemle, fırın tepsisinin biriken inatçı lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 4 farklı yöntemi deneyebilirsiniz.

1. Karbonat ve Sirke: Fırın tepsisini karbonat ve sirke karışımıyla ovarak temizleyebilirsiniz. Bir kapta karbonat ve sirkeyi karıştırıp fırın tepsisine sürün, ardından bir süre bekletin ve bir sünger yardımıyla ovun. Sonra durulayın ve kurulayın.

2. Tuz ve Limon: Fırın tepsisini tuz ve limon karışımıyla temizleyebilirsiniz. Tepsinin üzerine tuz serpip limon suyuyla ovalayın, ardından durulayın ve kurulayın.

3. Fırın Temizleyici Spreyi: Marketlerde bulunan fırın temizleyici spreylerden kullanarak fırın tepsisini temizleyebilirsiniz. Spreyi tepsinin üzerine sıkın, bir süre bekletin, sonra bir süngerle ovun ve durulayın.

4. Buharla Temizleme: Fırın tepsisini buharla temizleyebilirsiniz. Bir tencereye su koyun, kaynatın. Ardından buharı fırın tepsisinin üzerine tutun ve buharlaşan suyun yardımıyla lekeleri temizleyin.

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Bu yöntemleri deneyerek fırın tepsisinin inatçı lekelerinden kolayca kurtulabilirsiniz. Unutmayın, temizlik maddelerini kullanırken dezenfekte edici eldivenler ve maske takmayı unutmayın.