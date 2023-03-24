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Yerel 4 çocuk babası silahlı saldırıda öldü
Yerel

4 çocuk babası silahlı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2023-03-24 15:09:00 -
4 çocuk babası silahlı saldırıda öldü

Adıyaman’da 4 çocuk babası adam, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş (32), kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş’ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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