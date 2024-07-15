4 bin yıllık gemi yeniden sularda!

Bronz Çağı'ndan kalma 4 bin yıllık gemi yeniden inşa edilerek denize indirildi. Gemi kil tabletteki tarifle tasarlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Bronz Çağı'ndan kalma 4 bin yıllık gemi yeniden inşa edilerek denize indirildi.

Zayid Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nin başkent Abu Dabi'deki kampüsünden araştırmacıların 2021'de başlattığı proje tamamlandı.

Bilim insanları, "Magan gemisini" British Museum'da sergilenen kil tabletteki bilgileri ve yapım tekniklerini kullanarak yeniden tasarladı.

Magan, bugünkü Umman ve BAE'yi kapsayan antik bölgeye verilen isim. Bu tekneler, Mezopotamya ve İndus Vadisi'nde yaşayan toplumlar arasında bakır, tekstil ürünleri ve değerli taşların sevkıyatını mümkün kılacak kadar büyük ve güçlüydü.

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Ekip tabletteki gemi malzemesi listesini hazırlayıp, neredeyse modern teknolojiden hiç faydalanmadan gemiyi inşa etmeyi başardı.

Geminin 127 kilogram ağırlığındaki yelkeni keçi kılından, gövdesiyse 15 ton kamış kullanılarak yapıldı. Geminin su geçirmemesi için hayvan yağlarından hazırlanan bir karışım kullanıldı.

Zayid Üniversitesi'nden Eric Staples, bunun Bronz Çağı'ndan kalma bir Magan teknesinin şimdiye kadarki en büyük rekonstrüksiyonu olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bronz Çağı'nda bu gemileri inşa edip denize indiren ve bu süreçte dünyanın ilk uygarlıklarını birbirine bağlayan gemi ustaları ve denizcilerin yaratıcılıklarıyla cesaretleri hakkında çok daha derin bir kavrayış kazandık.

Gemiyi kullanan kaptan Abdallah Alremaithi ise adeta "zamanda yolculuk yaptığını" ifade etti.

Araştırmacılar, geminin Abu Dabi'deki Zayid Ulusal Müzesi'nde sergileneceğini belirtti. (Independent Türkçe)