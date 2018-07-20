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4 bin Euro maaşı duyup koştular! Gerçek ortaya çıkınca....

Antalya'da bir şahsın yurt dışında aylık 4 bin avro maaşla iş vaadinde bulunup kendilerini dolandırdığını iddia eden 55 şoför, polise şikayette bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:49
4 bin Euro maaşı duyup koştular! Gerçek ortaya çıkınca....

İlginç olay, Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Türkiye’nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, internet üzerinden ‘Norveç’te 4 bin avroya şoförlük’ yazılı ilanı gördü. İlanın ardından telefona sarılan şoförler, kayıt işlemleri için önce Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek kendilerini Norveç’e götüreceğini vadeden bir şahısla tanıştı.

Burada gerçekleştirilen toplantının ardından iddiaya göre şoförlerden 2 ila 5 bin TL değişen ön ödeme ile pasaportları alındı, ardından da 19 Temmuz sabahı Antalya kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanmaları söylendi. Havayoluyla gidecekleri Norveç’te dolgun maaş hayali kuran şoförler de, söylenen tarih ve saatte belirtilen yere 2 minibüsle gelerek, işe yerleştirme vaadinde bulunan şahsı beklemeye başladı. Saatler geçmesine rağmen şahsa ulaşamayan şoförler, dolandırıldıklarını düşünerek polise haber verdi.

Bu sırada başka bir minibüsle aynı hayal için Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan 30 şoför ise arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü.

4 BİN 100 AVRO MAAŞ, 42 AVRO DA MESAİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinden Norveç’e arkadaşıyla birlikte gitmek için Antalya’ya geldiğini belirten şoförlerden Savaş Seçim, dolandırıldığını iddia ederek, "Bize böyle bir teklif geldi ve kabul ettik. Ön ödeme olarak 2 bin lira ile 5 bin lira arasında para verdik. 4 bin 100 avro maaş, 42 avro da mesai alacağımızı ayrıca 8 saat çalışacağımız ve hafta sonunun da tatil olacağı vaat edildi. Şuanda 55 kişi buradayız. 30 kişi de yoldan geri döndü" diye konuştu.

"YA KAZA YAPTIĞI YA DA HASTA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Anlaştıkları şahısla daha önce Alanya ilçesinde toplantılar düzenlediklerini de ileri süren Seçim, "Toplantıda 45’er lira sağlık raporu parası da yatırdık. Daha sonra bir toplantı tarihi verildi ve bugün 11 gibi Antalya’ya geldik. Bizi buradan alacaktı, hala bekliyoruz. Aradık telefonlarına ulaşılamıyor. Akşam kaza yaptığı söyleniliyor. Biz zaten buraya hep geldiğimizde bu arkadaş kaza yapıyor ya da kötü bir hastalık geçirmiş oluyor" dedi.

"BİZE DE 2 BİN 500 LİRA VERECEKTİ"

55 şoförü minibüsle getiren 2 şoför ise, aynı şahısla 2 bin 500 liraya taşıma ücretinde anlaştıklarını ve kendilerinin de dolandırıldığını iddia ederek, "Bize de 2 bin 500 lira verecekti. Mazot yükselmiş dağ gibi borçlarımız var. Biz para vermedik ama paramızı da alamadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şoförlerin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:49
  1. Konya
  2. Antalya
  3. dolandırıcılık
  4. Olay

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