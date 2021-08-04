4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları

4 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları son günlerin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı altına yatırım yapanları üzerken, düğün ve nikah yapacakların ise yüzünü güldürdü. Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın dün günü 805 TL’den kapattı. Dün 484,50 TL’lere kadar gerileyen gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusu da soruluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar, gram altın ne kadar düştü? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…