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Ekonomi 4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları
Ekonomi

4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları

4 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları son günlerin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı altına yatırım yapanları üzerken, düğün ve nikah yapacakların ise yüzünü güldürdü. Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın dün günü 805 TL’den kapattı. Dün 484,50 TL’lere kadar gerileyen gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusu da soruluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar, gram altın ne kadar düştü? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-08-04 09:57:00 - 2021-08-04 09:57:49
4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları

Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatları özellikle de çeyrek ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Gram altın dün 484 seviyelerinde kapatırken, bugün itibarıyla 489,71 seviyelerinde işlem görüyor. 

GRAM ALTIN FİYATI

488,95

490,58

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

489,62

489,71

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.812,40

1.812,59

ÇEYREK ALTIN FİYATI

783,28

800,55

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.133,56

3.192,91

YARIM ALTIN FİYATI

1.561,88

1.601,35

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.133,56

3.192,91

ATA ALTIN FİYATI

3.219,00

3.282,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

268,74

322,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

442,38

473,49

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