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Yerel 4 ağaç için Taksim’i yakmışlardı Mansur Yavaş ormanı katlediyor CHP’den açıklama yok
Yerel

4 ağaç için Taksim’i yakmışlardı Mansur Yavaş ormanı katlediyor CHP’den açıklama yok

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Hacettepe Ormanı’nı katlediyor ama muhaliflerin sesi duyulmuyor. CHP’den açıklama yok.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 10:00:00 - 2022-12-22 10:23:07
4 ağaç için Taksim’i yakmışlardı Mansur Yavaş ormanı katlediyor CHP’den açıklama yok

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Hacettepe Ormanı’nda çalışma yapan belediye ekipleri yıkıma başladı.

Kayda alınan görüntü ve videolarda, ABB’ye bağlı ekiplerin iş makineleri ile bölgede ağaçları keserek yol çalışması yaptığı görüldü.

 

CHP "ÖLÜM" SESSİZLİĞİNDE

Muhalifler sessizliğe gömülürken, Yavaş'ın Ankara'nın "Akciğeri" olan Hacettepe Ormanı'nı katletmesine karşı sosyal medyada tepkiler yükseliyor.

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