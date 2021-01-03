4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf online sınav tarihleri | Online Uğur Kabul Sınavı ne zaman? Deneme sınavı ne zaman?

2021 yılı LGS sınavı 6 Haziran'da gerçekleştirecek. Korona nedeniyle öğrenciler eğitimlerini uzatan olarak devam etmekte. LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrenciler MEB EBA üzerinden sınav dökümanlarına ulaşabilmekte. Öte yandan öğrenciler sınava hazırlık için takviye kurslarına da gidebilmekte. Sınavı girecek öğrencilerinin yanında diğer öğrenciler de okullardaki başarı seviyesini zaman zaman test etmek gereği duymakta. Ta da burada hazırlık kurslarının düzenlediği ücretsiz seiye belirleme sınavları devreye girmekte.

Öğrencilerin Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini göreceği Uğur Kabul Sınavı ne zaman? Uğur Kabul Sınav tarihi 9-10 Ocak’ta gerçekleşecek. Uğur Kabul Sınavı’na katılan öğrenciler, kişiye özgü yapay zeka tabanlı öğrenim platformu Metodbox’ı bir ay ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Kullanım 15 Şubat – 16 Mart tarihleri arasında ve 4,5,6,7,8,9,10,11. sınıf (MF,TM,TS) öğrencileri için sağlanacak.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflardaki öğrencilere açık Online Uğur Kabul Sınavı'na katıl, akademik başarını takibe alırken Türkiye geneli yüzdelik dilimini görme bu sınav sayesinde görme imkanına sahip olunmakta. Son başvuru: 6 Ocak 2021.

Uğur Kabul Sınavı(UKS) / 9 - 10 Ocak 2021

Genel Kurallar

Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelindeki tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır. Uğur Kabul Sınavı, online sınav platformumuz üzerinden gerçekleşecektir.

Sınav, öğrencilerin Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini görmelerine ve akademik seviyelerini test etmelerine olanak tanır. Sınav başlamadan önce sınava giriş için gerekli olan kullanıcı adı, şifresi ve sınava girilecek web adresi hazır bulundurulur.

Online sınav platformumuza giriş için kullanılacak web adres linki, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, kayıt esnasında paylaşılan veli iletişim bilgileri kısmındaki e-posta ve telefon numarasına gönderilecektir. Gönderimler, 8 Ocak Çarşamba günü yapılacaktır.

Her öğrenci kendi alanındaki sorulardan sorumludur. Sınava son başvuru tarihi 6 Ocak 2021’dir. Sınav sonucunun açıklanma tarihi 15 Ocak 2021'dir. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

Başvuru İşlemleri

Uğur Okullarından veya web sitesi üzerinden bireysel olarak www.uks.ugurokullari.k12.tr adresinden kayıt yapılabilir.

Kayıt formuna tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmelidir.

Kayıt formunda veli bilgilendirme bölümünde bulunan veli e-posta ve telefon numarasına doğrulama e-postası gönderilir.

Uğur Okullarında öğrenimine devam eden öğrencilerimiz de sınava katılmak için www.uks.ugurokullari.k12.tr adresinden sınava kayıt yaptırmalıdır.

Hazırlık sınav süreleri ve sınav konuları

4. Sınıf sınavı

4. sınıftan 5. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 60 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 120 dakika süre verilir.

Matematik: 12 soru

Fen Bilimleri: 12 soru

Türkçe: 12 soru

Sosyal Bilgiler: 12 soru

İngilizce: 12 soru

Sınav Günü ve Saati: 09.01.2021 11:00 / 15:00(İki Oturum)

5. Sınıf sınavı

5. sınıftan 6. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 60 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 120 dakika süre verilir.

Matematik: 12 soru

Fen Bilimleri: 12 soru

Türkçe: 12 soru

Sosyal Bilgiler: 12 soru

İngilizce: 12 soru

Sınav Günü ve Saati: 09.01.2021 11:30

6. Sınıf sınavı

6. sınıftan 7. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 60 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 120 dakika süre verilir.

Matematik: 12 soru

Fen Bilimleri: 12 soru

Türkçe: 12 soru

Sosyal Bilgiler: 12 soru

İngilizce: 12 soru

Sınav Günü ve Saati: 09.01.2021 12:00

7. Sınıf sınavı

7. sınıftan 8. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 60 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 120 dakika süre verilir.

Matematik: 12 soru

Fen Bilimleri: 12 soru

Türkçe: 12 soru

Sosyal Bilgiler: 12 soru

İngilizce: 12 soru

Sınav Günü ve Saati: 09.01.2021 12:30

8. Sınıf sınavı

8. sınıftan 9. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 75 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 150 dakika süre verilir.

Matematik: 15 soru

Fen Bilimleri: 15 soru

Türkçe: 15 soru

Sosyal Bilgiler: 15 soru

İngilizce: 15 soru

Sınav Günü ve Saati: 10.01.2021 11:00 / 15:30(İki Oturum)

9. Sınıf sınavı

9. sınıftan 10. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 80 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 150 dakika süre verilir.

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Türk Dili ve Edebiyatı: 20 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru

Sınav Günü ve Saati: 10.01.2021 11:30

10. Sınıf sınavı

10. sınıftan 11. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 80 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 150 dakika süre verilir.

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Türk Dili ve Edebiyatı: 20 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru

Sınav Günü ve Saati: 10.01.2021 12:00

11. Sınıf sınavı

11. sınıftan 12. sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 90 soru bulunmaktadır. Öğrencilere tüm soruları yanıtlarken 150 dakika süre verilir.

MF öğrencileri:

Türk Dili ve Edebiyatı: 30 soru,

Matematik: 30 soru,

Fen Bilimleri : 30 soru,

Sınav Günü ve Saati: 10.01.2021 12:30

TM öğrencileri:

Türk Dili ve Edebiyatı: 30 soru,

Matematik: 30 soru,

Sosyal Bilimler: 30 soru,

Sınav Günü ve Saati: 10.01.2021 12:30

TS öğrencileri:

Türk Dili ve Edebiyatı: 30 soru,

Matematik: 30 soru,

Sosyal Bilimler: 30 soru,

Sınav Günü ve Saati: 10.01.2021 12:30

4. sınıf sınavında yanlışlar doğruyu götürmemektedir. 5, 6, 7, 8. sınıf sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. 9, 10, 11. sınıf sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

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