3’üncü Tarım ve Orman Şurası toplantısı gerçekleşti

Diyarbakır’da Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla 3’üncü Tarım ve Orman şurası toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Tarım Müdürü Mustafa Ertan Atalar, üreticiler, ziraat odaları temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ın sadece bölgenin ve Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı tarımsal merkezi olduğunu söyledi. Diyarbakır’ın her alanda bereketli topraklar üzerinde binlerce yıldan beri tarım yönünden, bu anlamda katma değer üretilen bitkisel ve hayvansal üretiminde çok önemli bir öğretim merkezi olduğunu ifade eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Bugün Diyarbakır Türkiye’nin bitkisel ve hayvansal üretiminde bütün alan ve başlıklarda ilk üç sırada yer alan bir öğretim merkezi haline dönüşmüş. Türkiye’nin en büyük 8’inci arazi varlığına sahip olan ve gerek tarla bitkilerinde gerekse endüstriyel bitkilerde Türkiye’nin üretim bazında ilk üçte yer alacak bir üretim zenginliğine gerçekleştiren hayvansal üretimde gerek küçükbaş, gerek başta ve yeni dönem hattından balık ve su ürünleri balıkçılık noktasında idealleri ile çok önemli bir birikim. Silvan Projesi Diyarbakır adına çok önemli bir geleceğin bizler adına işaret etmektedir. 8 baraj ve 23 sulama üretimiyle devam eden proje 235 bin hektar alanı su ile buluşturarak sulu tarıma dönüştürecektir. Tarımda teknolojik temelli bir değişim ve dönüşüm süreci gerçekleştirmek ve temel başlıklar olarak aldığınız zaman planlama, pazarlama, istihdam, eğitim örgütlenme gibi temel balıklarda şimdiden hazırlıklı olmak zorundayız. Tarımın Diyarbakır’ın kent ekonomisine katkısı yıllık 4 buçuk milyar Türk lirası civarındadır. Bu hedefi 2023 anlamında revize ettiğimiz zaman karşımıza 20 milyarlık bir hedef gelmektedir. Tohumculukta, tohum üretim firmaları ve de olanağı açısından birinci sırada Diyarbakır yer alır. Sadece Silvan projesinin hayat geçmesi doğrudan 300 bin işçilik bir istihdamın hayata geçmesi demek’’ dedi.

"Hayvancılık alanında ilk beş içinde yer alıyoruz"

Daha sonra konuşan Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise hayvancılık alanında ilk beş içinde yer aldıklarını söyledi. Atalar, “Hayvan varlığı açısından 1 milyon 805 bin küçükbaş hayvan ve yaklaşık olarak 575 bin büyükbaş hayvanın, 18 bin 200 adet manda varlığıyla Türkiye’de önemli bir yere sahibiz. Sulama ve temel arazi varlığıyla 4 milyon dekar üzerindeki bir arazinin tamamı sulamaya açılmış olacak. Bu ilimiz ekonomisinin toplamı 30 milyar Türk lirası civarındadır. Bu miktarın yaklaşık yüzde 35’i tarım sektöründen gelmektedir’’ diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.