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Yerel 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-07-16 14:05:00 -
3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak’ta 3. kattan düşen ve tedavisi için Elazığ’a sevk edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Berat Akdoğan, 3. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk, Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, bugün yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Akdoğan, otopsinin ardından defnedilmek üzere Şırnak’a götürüldü.

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