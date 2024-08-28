3’üncü Dünya Savaşı öncesi 3 cepheye dikkat!

Amerika - NATO'nun 2030 stratejisiyle, Batı, 'Çin ve Rusya'yı düşman olarak' belirledikten sonra, Yeni Dünya düzeni inşası hızlandı. Bir kutup başı Amerika - Avrupa, diğer kutup başı Çin - Rusya arasında SAVAŞ SATRANCI kıran kırana sürürken, 3. Dünya Savaşı çıkar mı tartışmaları gündeme oturdu. Üçüncü Dünya Savaşı Avrupa'dan dünyaya mı yayılacak, Ortadoğu'da mı patlayacak?

Yoksa Tayvan üzerinden mı çıkacak devletlerin güvenlik konseylerince masaya yatılmış durumda.

Dünyayı yıkıma götürecek fitili Amerika ile Çin mi ateşleyecek yoksa Rusya mı, sorulara yanıt aranırken günümüzde 3 CEPHE SAVAŞI öne çıktı.

1) Ukrayna üzerinde ABD ile Rusya savaş satrancı,

2) Ortadoğu'da siyonist Netanyahu'nun Amerika tetikçiliğinde, Gazze'yi yutma, masum Filistinlileri soykırımla yok etme kirli savaşı,

3) Barut fıçısı olarak savaşa dönecek Tayvan olayı.

Bu üç cephenin ikisi Türkiyemizin kuzeyinde ve güneyinde yaşanıyor.

Bu bakımdan, 3'üncü Dünya Savaşı'nın kıvılcımının nereye uzanacağı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, çok dikkatli. Hazırlıklı.

Meşhur bir atasözümüz var.

HAZIR OL GARBE İSTER İSEN SULHU SALAH.

Türkiyemiz, olası her senaryoyu değerlendiriyor. A, B, C planları olası savaşa hazır duruma getirilmiş durumda.

Geçen haftalarda, katil Netanyahu'nun masum Filistinlileri yok etme planlarının, BÖLGESEL SAVAŞA evrilip evrilmeyeceğini tartıştık. Halen bu risk var ama, bu hafta gözler Ukrayna'ya çevrildi.

ABD - NATO ile Rusya arasında Ukrayna Savaş satrancı çok daha tehlikeli gelişmelerle ilerliyor. Yapılan konuşmalara, saha gerçeklerine ve derin merkezlerce yapılan analizlere göre, savaş Avrupa'da patlayacak senaryoları öncelik almış görünüyor.

(NOT: Bu konuda Rusya'nın Baltık denizindeki en büyük deniz üssü LANİNGRAD, NATO tarafından kuşatılmış durumda. 3 DÜNYA SAVAŞI RİSKİ senaryolarında, LANİNGRAD VE

RUSYA'NIN olası hamlelerini bir kenara yazmakta yarar var.) Küresel çetenin dergisi The Economist, Amerika ve İngiliz düşünce kuruluşları son bir haftadır UKRAYNA bağlamlı KRİTİK ANALİZLER yayınlamaya başladı.

Batı istihbarat servislerine göre, Ukrayna Rusya içlerine doğru saldırılarına başlamasının muhakkak sonuçları olacak.

ABD ve İngiltere'nin verdikleri silahların Rusya topraklarında kullanılmasına izin verilişi dikkate alınıyor. Ukrayna, Alman ve Amerikan tanklarını Kursk bölgesinde Rusya topraklarında kullanılıyor. Daha uzun menzilli İHA'lar devreye girdi. Avrupa'nın verdığı F-16 savaş uçaklarının sayısı giderek artıyor.

Batı servislerinde, Ukrayna, Moskova ve St. Petersburg'a saldırırsa ne olur senaryosu sızdırıldı.

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri'nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı CIA elemanı Scott Ritter'in sızdırılan raporuna göre, Kiev'in Rusya'yı müzakerelere zorlamak için Moskova ve St. Petersburg'a saldırma kararı alması halinde, Ukrayna'nın başına neler geleceği değerlendiriliyor.

Rusya'nın nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen avangard hipersonik füzesine sahip olduğu ve çeşitli füze platformlarından fırlatılabilen Avangard'ı engellemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Ritter, "Ukrayna, Rusya'nın en büyük iki şehrini vurmaya karar verirse, bunun bir sonucu olarak savaşın genişleme riski var" dedi. NATO'nun Kiev'e böyle bir saldırıda yardım etmesi halinde Avangard'ın Avrupa topraklarına varmasına da şaşırılmaması gerektiğini belirten Ritter, "Dua edin de, bu sadece bir konvansiyonel savaş başlığı olsun. ABD ve Avrupa'nın birlikte intihar etmesi için bir delinin çılgın eylemlerini kolaylaştırmaktan daha hızlı bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU CEPHESİ

Gazze'de ateşkes için Katar - Mısır aracılığında kritik müzakereler sürüyor. Katil Netanyahu, Gazze ve Lübnan saldırılarını tırmandırarak ABD - İngiliz - Fransız donanma ve savaş uçaklarının bölgede kalması için kirli oyunlarını sürdürüyor.

Nitekim, pazar günü PENTAGON aldığı son kararı açıkladı.

"ABD, Ortadoğu'daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı." İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Ortadoğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), halihazırda bölgede bulunan iki uçak gemisinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu.

Gün içerisinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüşen Pentagon şefi Lloyd Austin, Ortadoğu'da konuşlandırılan iki uçak gemisinin görev süresini uzattığını açıklarken, daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde gelen grubun USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki görev grubunun yerini alması bekleniyordu. USS Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu uçak gemisi grubu Temmuz ortasından bu yana Ortadoğu'da bulunurken, bölgedeki USS Dwight Eisenhower'ın yerini almıştı. Nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln bu hafta başında Ortadoğu'ya ulaşırken bölgeye gönderildiğinde USS Theodore Roosevelt'in yerini alacağı bildirilmişti. Ancak ABD ordusu daha sonra uçak gemisinin halihazırda orada bulunan uçak gemisi grubunun "yeteneklerini tamamlayacağına" vurgu yaptığı açıklamasında, iki geminin de bölgede konuşlanacağı ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış 'USS Abraham Lincoln' uçak gemisi görev grubuna, 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti. Austin, ayrıca 'USS Georgia' denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti. Pentagon Şefi Austin ile sabah saatlerinde görüşen Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etmişti.

SONUÇ

Şu anda ABD'nin 2 uçak gemisi (Pasifikten birisi daha geliyor) 30 savaş gemisi, 5 atom denizaltısı, 60 bin üslerdeki askerine ilave GEMİ- LERDEKİ 30 bin amfibi askeriyle bölgede. Bu kadar büyük donanma ile Basra - Kızıldenız - Doğu Akdeniz'e çöken Amerika, İsrail'i korumak için çok fazla. Belli ki, Derin ABD ile İngiltere'nin (Kıbrıs Agratur ve Dikelya üsleri takviye edildi) daha büyük bir hedefı var.

İran için hazırlandıkları değerlendiriliyor.

(İran'ın yeraltı nükleer tesisleri) Önceki gün Amerikan Genel Kurmay Başkanı, İngiltere Genel Kurmay Başkanı, İngiltere Savunma Bakanı İsrail'e gitti. ABD Centcom komutanı Kurilla ve karanlık adam Mc Gork, her iki günde bir Telaviv'e gidiyor.

Saldırı planlarını güncelledikleri konuşuluyor. Lübnan Hizbullah lideri Nasrallah, "Pazar günü 340 füze - drone ile misilleme yaptık.

Daha gelişmiş füzelerimızi kullanmayacağız. Sıra, İran'da" dedi. Bu gelişmeler olurken, İran bekliyor. Dünya Şii'lerinin geleneksel Büyük Kerbela ERBAİN YÜRÜYÜŞÜ BİTTİ.

Gözler Kahire'de ateşkes görüşmelerinde.

İran'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.