3’ü bir arada cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
Temizlik yaparken birden fazla ürün kullanmak bütçenizi yorabilir. Fiyatları yüksek olan temizlik ürünlerinden kar etmek istiyorsanız şimdi tarifini vereceğimiz bu çok amaçlı temizleyiciyi hazırlayabilirsiniz. Çok amaçlı temizlik ürünü sayesinde birden farklı yeri pırıl pırıl yapabilirsiniz.
Doğal malzemeler kullanarak evde temizlik ürünü hazırlamak mümkün. Üstelik bu temizlik malzemesi çok amaçlı! Kimyasal içermeyen temizlik malzemesi sayesinde hem sağlıklı bir temizlik gerçekleştirecek hem de bütçenize katkı sağlayacaksınız. İşte detaylar.
ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ İÇİN MALZEMELER
- Bir yemek kaşığı karbonat
- Bir bardak beyaz sirke
- Bir bardak su
- Bir yemek kaşığı karbonat
- 30 damla limon esansiyel yağı
- 15 damla lavanta esansiyel yağı
YAPILIŞI
Derin ve geniş bir kaseye suyu ve beyaz sirkeyi koyun. Malzemelerin içine bir yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın.
Karışıma esansiyel yağları ilave edip tüm malzemeleri kaşık yardımıyla karıştırın. Ardından temizlik ürününü temiz bir sprey şişesine boşaltın. Tüy bırakmayan mikrofiber bez yardımıyla evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Çok amaçlı temizleyicinin içine dilediğiniz esansiyel yağları ilave edebilirsiniz.
Hatasız bir temizlik için bu malzemeyi kullanmadan öncesinde kuru bir şekilde toz almaya özen gösterin.
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