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Sağlık 3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?
Sağlık

3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?

3.doz randevu açıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 97 milyon doz aşı uygulandı. 2 doz aşı olanlar 3.doz aşı hakkının ne zaman tanımlanacağını merak ediyor. Peki, 3.doz aşı randevusu kaç yaşa açıldı? Kim ne zaman 3.doz aşı olabilir?

Yeniakit Publisher
2021-09-04 13:08:00 -
3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerektiği ifade ediliyor. Ülkemizde yaklaşık 97 milyon doz aşı uygulandı ve 2 doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 61.18'e ulaştı. 1 Temmuz'dan itibaren sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü 3.doz aşı randevusu almaya başladı. Ardından 50 yaş altı için de aşı randevuları açıldı. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı randevusu alabiliyor?

3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?

50 yaş altı vatandaşlar 2 doz aşı olduktan sonra 3.doz için randevu alabiliyor. 3. doz randevuları 2. doz aşının 2 ay sonrasında açılıyor. 3.doz aşı olabileceğiniz tarihi Hayat Eve Sığar Uygulaması’nda yer alan ‘aşı bilgileri’ kısmından ya da e nabız ile MHRS üzerinden kontrol edebilirsiniz. E Nabız ya da MHRS’den randevu al kısmına tıklayıp ‘Aşı randevusu al’ bölümüne tıkladığında en yakın randevu alabileceğiniz tarihi görebilirsiniz.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık

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