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Spor 39 yaşında gol krallığına koşuyor
Spor

39 yaşında gol krallığına koşuyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, iyi performansını sürdürüyor. Bir ay sonra 39 yaşına girecek olan Bulut, 1. Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 13:49:00 -
39 yaşında gol krallığına koşuyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, iyi performansını sürdürüyor. Bir ay sonra 39 yaşına girecek olan Bulut, 1. Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

TFF 1. Lig'de zirve yarışına ortak olmak isteyen Eyüpspor'u, Umut Bulut taşımaya devam ediyor. Bir ay sonra 39 yaşına girecek olan oyuncu, aynı zamanda gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.

Sezon başında iddialı bir kadro kuran Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul ekibiyle 22 maçta forma giyen tecrübeli golcü 13 golün yanı sıra 4 asistle takımına katkı sağlıyor.

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