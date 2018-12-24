38 ülkenin ihracatını Türkiye’den yönetecek

Geçtiğimiz yıl Vaillant Group Türkiye ve DemirDöküm’ün CEO’su olarak göreve getirilen Alper Avdel, Vaillant Group’un tüm ihracat çalışmalarının yürütüldüğü Vaillant International’ın da yönetimini üstlendi. Avdel, Ortadoğu’dan ABD’ye kadar 38 ülkenin ihracat çalışmalarını Türkiye’den yönetecek.

Avdel, “Vaillant International’ın Türkiye’ye bağlanması hem şirketimize hem de ülkemize büyük fayda sağlayacak. Ağırlıklı olarak Bozüyük tesislerimizde ürettiğimiz ürünler Türkiye’den ihracat edilecek” dedi.

Grup bünyesinde 17 yıldır başarılı işlere imza atan Alper Avdel, atandığı yeni görevin yerli üretimin tüm dünyaya yayılması sürecinde önemli ve örnek bir proje olduğunu belirterek; “Yeni atama Vaillant Group Türkiye operasyonlarını büyütecek ve ürünlerimiz 38 ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek. İhracat çalışmaları kapsamında ihtiyaç olması durumunda, Vaillant Group’un sahip olduğu diğer 10 fabrikada üretilen ürünlerin de ihracatını gerçekleştireceğiz. Hong Kong, Tayvan ve Avusturalya haricinde 38 ülke Türkiye’ye bağlı faaliyet gösterecek” dedi. Avdel, “Vaillant Türkiye ve DemirDöküm olarak 2018 sonunda 400 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Bunun yüzde 30’unu ihracat çalışmalarımız oluşturuyor. Hedefimiz, ihracatın ciro içindeki payını 2020 yılında yüzde 50’ye çıkarmak” diye konuştu.