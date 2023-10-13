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Yerel 38 torbacı tutuklandı
Yerel

38 torbacı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 16:00:00 -
38 torbacı tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcıları ve torbacılara yönelik helikopter ve dron destekli yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 82 kişiden 38'i tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcıları' ile mücadelenin etkinleştirilerek huzur ve güven ortamının kesintisiz olarak sağlanması hedefiyle çok yönlü çalışma yaptı.

İl merkezi, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu ve Acıgöl ilçeleri ile beldelerde olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İl merkezi, Avanos, Derinkuyu, Acıgöl ilçeleri ile Niğde'de toplam 86 adrese 340 personel, özel harekat timi, helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 329,759 gram uyuşturucu madde, 233 adet hap, 3 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ile 119 adet fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 82 kişi yakalanırken, bunlardan 42'si 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. 40 şüpheliye ise 'uyuşturucu madde kullanımı' suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye çıkarılan 40 şüpheliden 38'i, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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