37’si 4’ün üzerinde 543 artçı deprem yaşandı

Bayraklı’da yıkılan binaların olduğu bölgede yaşayan ve evlerine girmeyen vatandaşlar için AFAD ve belediye tarafından çadırlar kuruldu. Mahalle sakinlerinden Serkan Ateş, “Çok korktuk. Eve gidemiyoruz. Artçılar devam ediyor" dedi. Şirin Atak ise "Allah devletimizden razı olsun. Bizi hiçbir şekilde mağdur etmediler. Can pazarıydı" diye konuştu. Hülya Ateş de "Çok kötüydü. İlk defa ayakta duramadığım bir deprem yaşadım. Evlere kesinlikle giremiyoruz. Sürekli artçılar oluyor, bu tedirginlikle evlerimize giremeyiz" diye konuştu.