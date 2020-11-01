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Gündem 37’si 4’ün üzerinde 543 artçı deprem yaşandı
Gündem

37’si 4’ün üzerinde 543 artçı deprem yaşandı

6,6 büyüklüğünde depremindan ardından 37’si 4 şiddetinin üzerinde 543 artçı sarsıntı yaşayan İzmirliler geceyi çadırlarda geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:43:00 -
37’si 4’ün üzerinde 543 artçı deprem yaşandı

Bayraklı’da yıkılan binaların olduğu bölgede yaşayan ve evlerine girmeyen vatandaşlar için AFAD ve belediye tarafından çadırlar kuruldu. Mahalle sakinlerinden Serkan Ateş, “Çok korktuk. Eve gidemiyoruz. Artçılar devam ediyor" dedi. Şirin Atak ise "Allah devletimizden razı olsun. Bizi hiçbir şekilde mağdur etmediler. Can pazarıydı" diye konuştu. Hülya Ateş de "Çok kötüydü. İlk defa ayakta duramadığım bir deprem yaşadım. Evlere kesinlikle giremiyoruz. Sürekli artçılar oluyor, bu tedirginlikle evlerimize giremeyiz" diye konuştu.

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